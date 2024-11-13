Инсайдер прояснил вероятность отставки Дока Риверса с поста главного тренера «Милуоки»

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик поделился мнением о возможной отставке Дока Риверса с поста главного тренера «Милуоки Бакс» на фоне неудовлетворительных результатов команды. В 11 матчах этого сезона НБА «Бакс» одержали три победы и потерпели восемь поражений.

«Для тех, кто задаётся вопросом, может ли Риверс оказаться в тяжёлом положении, предлагаю не забывать, что «Бакс» заплатили ему около $ 40 млн по контракту сроком на три с половиной года меньше чем год назад. Более того, Джон Хорст (генеральный менеджер «Милуоки». — Прим. «Чемпионата») сталкивается с давлением из-за того, как прошли последние несколько сезонов, и источники в лиге сомневаются, что ему предоставят свободу действий для очередной смены тренера в ближайшее время», — сказал Амик.

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