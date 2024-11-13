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Луол Денг рассказал, как мог подать в суд на «Чикаго» за неверный медицинский диагноз

Луол Денг рассказал, как мог подать в суд на «Чикаго» за неверный медицинский диагноз
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Бывший игрок «Чикаго Буллз» Луол Денг рассказал, как мог подать в суд на команду за неправильно поставленный диагноз.

«Если помните, в тот год мы вышли в плей-офф – в год, когда Деррик Роуз получил травму. Мы играли с «Бруклином», и случилась вспышка гриппа. Один из врачей предположил, что из-за высокой температуры у меня может быть менингит. Меня привезли в больницу, где мне поставили неверный диагноз. В итоге они сделали мне спинномозговую пункцию», — приводит слова Денга Basketball Forever со ссылкой на его выступление в Knuckleheads Podcast.

Оказалось, что у Дэна не было менингита, и впоследствии ему пришлось столкнуться с осложнениями после операции, которые включали утечку спинномозговой жидкости. Баскетболист хотел подать в суд на «Буллз», но передумал, потому что «просто хотел играть».

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