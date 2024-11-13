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Журналист намекнул на значимый матч NCAA, где сыграет россиянин Егор Дёмин

Журналист намекнул на значимый матч NCAA, где сыграет россиянин Егор Дёмин
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Североамериканский журналист и основатель сайта No Ceilings Тайлер Ракер, специализирующегося на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался о российском защитнике университета Бригама Янга (BYU) Егоре Дёмине.

«Егор Дёмин был выдающимся, и его имя станет одним из самых заметных в будущем. 4 января запомнится каждому, кто ценит его достижения», — написал Ракер в своей социальной сети, приложив фотографию с датой проведения матча BYU. Речь идёт об игре с «Хьюстон Кугарс», занимающим восьмое место в рейтинге NCAA.

Фото: Анонс матча

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