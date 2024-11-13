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Стефен Карри установил исторический рекорд НБА по результативности для возрастных игроков

Стефен Карри установил исторический рекорд НБА по результативности для возрастных игроков
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36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным разыгрывающим в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 30 и более очков в двух матчах подряд. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Карри набрал 36 очков в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер», а также записал на свой счёт 37 очков в матче с Кубка НБА регулярного сезона с «Даллас Маверикс».

В этом сезоне НБА к настоящему моменту Стефен принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 23,9 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 6,6 передачи.

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