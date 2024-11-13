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«Я боюсь за свою жизнь». Экс-игрок НБА записал странное видео, раздевшись по пояс

«Я боюсь за свою жизнь». Экс-игрок НБА записал странное видео, раздевшись по пояс
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Бывший игрок НБА Кайл Синглер разместил несколько странных видео на своей странице в социальных сетях, где заявил, что беспокоится за свою жизнь.

«Каждый день в мою сторону бросают всякую дрянь. Со мной плохо обращались, мной пренебрегали. Я каждый день боюсь за свою жизнь. Люди в моём сообществе смотрят на меня так, будто я собираюсь стать кем-то, кто создаст проблемы и усложнит жизнь другим, хотя я всего лишь пытаюсь быть полезным. Я чувствую, что у меня есть сила и целеустремлённость, которые не ценятся и которые не воспринимают должным образом», — сказал Синглер, раздевшись по пояс.

Фото: Из личного архива Кайла Синглера

Поддержку Кайлу выразили несколько игроков НБА, в частности Кевин Лав и двухкратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас. Оба дали понять, что Синглер может рассчитывать на них в любое время.

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