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Представлена весомая разница в очках в концовке между Карри и «Далласом»

Представлена весомая разница в очках в концовке между Карри и «Далласом»
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Состоялся матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации в рамках регулярного чемпионата НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой «воинов» со счётом 120:117.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

Примечательна статистика игры в последних 200 секундах. В течение этого отрезка разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 12 очков, в то время как вся команда «Далласа» — лишь три.

В общей сложности Карри принёс своей команде 37 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+24».

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