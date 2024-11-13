Представлена весомая разница в очках в концовке между Карри и «Далласом»

Состоялся матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации в рамках регулярного чемпионата НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой «воинов» со счётом 120:117.

Примечательна статистика игры в последних 200 секундах. В течение этого отрезка разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 12 очков, в то время как вся команда «Далласа» — лишь три.

В общей сложности Карри принёс своей команде 37 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+24».

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: