Томпсон высказался о первой игре против Карри после перехода в «Даллас»

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказался об игре против разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Напомним, матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 120:117. Карри в концовке набрал 12 очков, не промахнувшись ни разу.

«Было весело сыграть против Стефа. Мы много раз опекали друг друга на тренировках, в тренировочных лагерях сборной США и на Матчах всех звёзд. Сначала всё казалось довольно сюрреалистичным, но через несколько минут пришло осознание, что это просто баскетбол. И да, что касается его вспышки в концовке, то было трудно. Парень поймал кураж и реализовал несколько невероятных бросков. Быть по другую сторону площадки в этот момент просто отстой. Но мы сыграем с ними ещё три раза, так что, надеюсь, сможем извлечь урок из этого матча», — сказал Томпсон на пресс-конференции.

Топмсон перешёл в «Даллас» перед этим сезоном, а до этого всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». Вместе с Карри они становились четырёхкратными чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации.

Карри выразил неодобрение, увидев Томпсона с игроком «Далласа»: