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Томпсон высказался о первой игре против Карри после перехода в «Даллас»

Томпсон высказался о первой игре против Карри после перехода в «Даллас»
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказался об игре против разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Напомним, матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 120:117. Карри в концовке набрал 12 очков, не промахнувшись ни разу.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

«Было весело сыграть против Стефа. Мы много раз опекали друг друга на тренировках, в тренировочных лагерях сборной США и на Матчах всех звёзд. Сначала всё казалось довольно сюрреалистичным, но через несколько минут пришло осознание, что это просто баскетбол. И да, что касается его вспышки в концовке, то было трудно. Парень поймал кураж и реализовал несколько невероятных бросков. Быть по другую сторону площадки в этот момент просто отстой. Но мы сыграем с ними ещё три раза, так что, надеюсь, сможем извлечь урок из этого матча», — сказал Томпсон на пресс-конференции.

Топмсон перешёл в «Даллас» перед этим сезоном, а до этого всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». Вместе с Карри они становились четырёхкратными чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации.

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