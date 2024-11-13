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Грин высказался о Томпсоне после матча «Голден Стэйт» и «Далласа»

Грин высказался о Томпсоне после матча «Голден Стэйт» и «Далласа»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о матче с «Даллас Маверикс», который состоялся в Кубке Национальной баскетбольной ассоциации в рамках регулярного чемпионата НБА. Атакующий защитник Клэй Томпсон впервые сыграл с «Голден Стэйт» после перехода в «Даллас».

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

«Мы просто хотели выиграть эту игру. На самом деле речь не шла о Клэе. Очевидно, что, когда Клэй вернулся сюда, мы знали, что он будет выглядеть здорово, как и всегда. Мы не говорили: «О, смотрите, Клэй в другой майке». Что есть, то есть. Мы провели вместе прекрасные годы. Он там пытается сделать что-то особенное, мы здесь пытаемся сделать что-то особенное», — сказал Грин на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 120:117.

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