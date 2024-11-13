Грин высказался о Томпсоне после матча «Голден Стэйт» и «Далласа»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о матче с «Даллас Маверикс», который состоялся в Кубке Национальной баскетбольной ассоциации в рамках регулярного чемпионата НБА. Атакующий защитник Клэй Томпсон впервые сыграл с «Голден Стэйт» после перехода в «Даллас».

«Мы просто хотели выиграть эту игру. На самом деле речь не шла о Клэе. Очевидно, что, когда Клэй вернулся сюда, мы знали, что он будет выглядеть здорово, как и всегда. Мы не говорили: «О, смотрите, Клэй в другой майке». Что есть, то есть. Мы провели вместе прекрасные годы. Он там пытается сделать что-то особенное, мы здесь пытаемся сделать что-то особенное», — сказал Грин на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 120:117.

Двусторонка с Клэем Томпсоном, где он много промахивается: