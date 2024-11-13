Фридзон раскрыл, какой совет дал Дзюбе перед его переходом в «Акрон»

Бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о соотечественнике знаменитом футболисте Артёме Дзюбе, который сейчас выступает за тольяттинский «Акрон».

«Дзюба очень позитивно отзывался обо мне? Рад, что Артём так думает. Вообще, Дзюба — очень хороший человек. И семья у Артёма просто супер. С Дзюбой нередко общаемся, порой ходим вместе в ресторан, кушаем.

Советовался ли он со мной перед тем, как подписать контракт с «Акроном»? Не, я узнал в новостях. Мы потом созвонились, я сказал Артёму: «Конечно, иди, поиграй. Если кайфанёшь от игры, то продолжай, нет — заканчивай играть». Ну, всё вроде хорошо. Эту тему потом больше не обсуждали», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба к настоящему моменту принял участие в семи матчах за «Акрон», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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