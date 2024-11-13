«Локомотив-Кубань» вырвал победу в матче с «Енисеем» в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались «Енисей» и «Локомотив-Кубань». Игра проходила в Красноярске в упорной борьбе и закончилась победой гостей со счётом 73:70 (21:18, 14:19, 17:14, 21:19).

Самым результативным в составе победителей стал американец Антониус Кливленд. На его счету 18 очков, три подбора и одна результативная передача. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал центровой Сергей Балашов. В его активе 14 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Локомотив-Кубань примет саратовский «Автодор». Игра состоится 17 ноября и начнётся в 16:00 мск. «Енисей» в следующем туре на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча пройдёт 17 ноября и начнётся в 14:00 по московскому времени.

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