Стефен Карри ответил Клэю Томпсону, который подколол его во время матча

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о действиях своего бывшего одноклубника, атакующего защитника «Даллас Маверикс» Клэя Томпсона, который во время матча показал после результативного трёхочкового броска находящемуся на скамейке Стефену жест «шимми». Но в конце именно действия Карри помогли «Голден Стэйт Уорриорз» совершить рывок и вырвать победу со счётом 120:117. После одной из своих «трёшек» Стефен ответил фирменным жестом «спокойной ночи».

«Он знает, что это лучше», — сказал Карри после окончания матча.

За 26 секунд до окончания основного времени матча Карри при счёте 115:114 в пользу своей команды увеличил отрыв для «Уорриорз» благодаря трёхочковому броску. После этого Стефен продемонстрировал своё фирменное празднование Night Night.