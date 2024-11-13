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Стефен Карри ответил Клэю Томпсону, который подколол его во время матча

Стефен Карри ответил Клэю Томпсону, который подколол его во время матча
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о действиях своего бывшего одноклубника, атакующего защитника «Даллас Маверикс» Клэя Томпсона, который во время матча показал после результативного трёхочкового броска находящемуся на скамейке Стефену жест «шимми». Но в конце именно действия Карри помогли «Голден Стэйт Уорриорз» совершить рывок и вырвать победу со счётом 120:117. После одной из своих «трёшек» Стефен ответил фирменным жестом «спокойной ночи».

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

«Он знает, что это лучше», — сказал Карри после окончания матча.

За 26 секунд до окончания основного времени матча Карри при счёте 115:114 в пользу своей команды увеличил отрыв для «Уорриорз» благодаря трёхочковому броску. После этого Стефен продемонстрировал своё фирменное празднование Night Night.

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