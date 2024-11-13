Джа Морант отреагировал на игру Стефена Карри против «Даллас Маверикс»

Разыгрывающий и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на сегодняшнюю игру разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри против «Даллас Маверикс» в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), опубликовав на его странице в социальных сетях смайлик с изображением шеф-повара.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в Далласе местный «Даллас Маверикс» проиграл на своей площадке «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:120.

Самым результативным игроком матча оказался именно Стефен Карри. Он набрал 37 очков, а также сделал шесть подборов и девять передач. Также 36-летний Карри стал самым возрастным разыгрывающим в истории НБА, кто набирал более 30 очков два матча подряд.