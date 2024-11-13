Тренер «Енисея» Арсич объяснил, чего его команде не хватило для победы над «Локо»

Главный тренер Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 70:73.

«Во многих моментах мы играли хорошо, к сожалению, недостаточно хорошо для победы. Для того чтобы одолеть одну из сильнейших команд Лиги ВТБ, которой является «Локомотив-Кубань», нужно гораздо лучше бросать. Сегодня у нас было очень много промахов с открытых бросков, очень много глупых ошибок в простых передачах, особенно в быстрых переходах, что позволило соперникам взять игру под свой контроль в концовке и уверенно довести до победы. Нам нужно быть более собранными, принимать более правильные решения в концовках, чего сегодня не хватало моим игрокам, некоторые из них были не то чтобы расслаблены, но недостаточно собраны», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 17 ноября сыграет в Казани с УНИКСом. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).