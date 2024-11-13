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Тренер «Енисея» Арсич объяснил, чего его команде не хватило для победы над «Локо»

Тренер «Енисея» Арсич объяснил, чего его команде не хватило для победы над «Локо»
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Главный тренер Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 70:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
70 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Балашов - 14, Сандерс - 13, Одиноков - 11, Загретдинов - 8, Долинин - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Герасимов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Сонько, Шлегель
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Миллер - 17, Уэйли - 9, Мартюк - 8, Джонсон - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Ведищев - 3, Емченко - 1, Узинский, Квитковских, Ищенко

«Во многих моментах мы играли хорошо, к сожалению, недостаточно хорошо для победы. Для того чтобы одолеть одну из сильнейших команд Лиги ВТБ, которой является «Локомотив-Кубань», нужно гораздо лучше бросать. Сегодня у нас было очень много промахов с открытых бросков, очень много глупых ошибок в простых передачах, особенно в быстрых переходах, что позволило соперникам взять игру под свой контроль в концовке и уверенно довести до победы. Нам нужно быть более собранными, принимать более правильные решения в концовках, чего сегодня не хватало моим игрокам, некоторые из них были не то чтобы расслаблены, но недостаточно собраны», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 17 ноября сыграет в Казани с УНИКСом. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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