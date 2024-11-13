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Тренер «Локо» Ведищев объяснил, за счёт чего его команде удалось одолеть «Енисей»

Тренер «Локо» Ведищев объяснил, за счёт чего его команде удалось одолеть «Енисей»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 73:70. Главным фактором успеха «Локомотива», по словам Ведищева, стала более длинная скамейка запасных.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
70 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Балашов - 14, Сандерс - 13, Одиноков - 11, Загретдинов - 8, Долинин - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Герасимов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Сонько, Шлегель
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Миллер - 17, Уэйли - 9, Мартюк - 8, Джонсон - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Ведищев - 3, Емченко - 1, Узинский, Квитковских, Ищенко

«Это была непростая игра с равными шансами на успех, хорошо, что мы выиграли этот матч. «Енисей» играл очень активно, командно, жёстко и, как мне кажется, это был равный матч.

Мы начали игру не так агрессивно, как хотели. Я пытался искать в составе ребят, которые могут выйти с лучшей энергией, чем те, кто был на площадке. Но в конце как раз за счёт более длинной скамейки нам удалось выиграть матч», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 17 ноября примет дома саратовский «Автодор». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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