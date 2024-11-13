ЦСКА на выезде победил «Уралмаш» в рамках Единой лиги

Закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого екатеринбургский «Уралмаш» принимал на своей площадке московский ЦСКА. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 77:70 (20:16, 17:17, 20:19, 20:18).

Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Тони Джекири. На его счету 20 очков, семь подборов и одна результативная передача. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал центровой Джонни О'Брайант. В его активе 21 очко, семь подборов и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 17 ноября и начнётся в 15:00 мск. ЦСКА в следующем туре дома сыграет с казахстанским БК «Астана». Встреча пройдёт 16 ноября и начнётся в 17:00 по московскому времени.