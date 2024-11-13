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Темиров рассказал, что не получилось у «Локомотива» в матче с «Енисеем»

Темиров рассказал, что не получилось у «Локомотива» в матче с «Енисеем»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (73:70).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
70 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Балашов - 14, Сандерс - 13, Одиноков - 11, Загретдинов - 8, Долинин - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Герасимов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Сонько, Шлегель
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Миллер - 17, Уэйли - 9, Мартюк - 8, Джонсон - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Ведищев - 3, Емченко - 1, Узинский, Квитковских, Ищенко

«Главное, что мы победили! Чтобы выигрывать с комфортным преимуществом, нам надо играть в свою защиту. По ходу этого матча у нас с ней были проблемы, и на подборе не всё получалось. Но мы смогли с этим справиться и собраться на концовку, за счёт этого и удалось одержать победу», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этой встречи «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Краснодарцы одержали 11 побед в 14 встречах. «Енисей» с пятью победами и девятью поражениями располагается на девятой строчке.

В следующих встречах «Локомотив» на своём паркете примет саратовский «Автодор», а «Енисей» на выезде встретится с финалистом прошлого сезона — казанским УНИКСом.

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