Темиров рассказал, что не получилось у «Локомотива» в матче с «Енисеем»

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (73:70).

«Главное, что мы победили! Чтобы выигрывать с комфортным преимуществом, нам надо играть в свою защиту. По ходу этого матча у нас с ней были проблемы, и на подборе не всё получалось. Но мы смогли с этим справиться и собраться на концовку, за счёт этого и удалось одержать победу», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этой встречи «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Краснодарцы одержали 11 побед в 14 встречах. «Енисей» с пятью победами и девятью поражениями располагается на девятой строчке.

В следующих встречах «Локомотив» на своём паркете примет саратовский «Автодор», а «Енисей» на выезде встретится с финалистом прошлого сезона — казанским УНИКСом.