Бывшая девушка Джексона Хэйса высказалась о видео с насилием над собой

София Джамора, бывшая девушка центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексона Хэйса, впервые отреагировала на появление видео, на котором видно, как Хэйс во время ссоры вытаскивал её из дверного проёма, в то время как она кричала: «Стой. Отпусти меня!»

«Я хочу поблагодарить всех за всю вашу любовь, поддержку и добрые сообщения. Я так тронута, тронута и мотивирована всеми вами. Ваши слова согрели моё сердце и заставили меня почувствовать себя замеченной так, как я никогда не могла себе представить. Как жертва домашнего насилия я хотела поделиться тем, что вы не одиноки.

Я уже чувствую себя совершенно иной. Я любила человека, которому доверяла свою безопасность и благополучие. Пережить этот опыт было тяжело, но теперь каждый день чувствую благодарность просто за то, что нахожусь здесь, исцеляюсь и восстанавливаю свою жизнь. Если вы боретесь с насилием, пожалуйста, знайте, что вам не нужно проходить через это в одиночку», — приводит слова Джаморы Sportskeeda.

После появления этого видео руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновило расследование в отношении Джексона Хэйса по поводу домашнего насилия в 2021 году.