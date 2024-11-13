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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выездную победу над «Уралмашем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выездную победу над «Уралмашем»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после уверенной победы своей команды в выездном матче с екатеринбургским «Уралмашем» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
70 : 77
ЦСКА
Москва
Уралмаш: О'Брайант - 21, Мартин - 17, Зайцев - 10, Писклов - 9, Белянков - 8, Даглас - 5, Акрамов, Ивлев, Новиков, Балашов, Михеев, Нэльсон
ЦСКА: Джекири - 20, М'Бай - 13, Уэйр - 10, Аврамович - 9, Тримбл - 7, Астапкович - 6, Антонов - 6, Карпенко - 5, Ганькевич - 1, Михайловский, Абдулбасиров, Курбанов

«Прежде чем говорить об игре, скажу, что я впервые играл против «Уралмаша» в Екатеринбурге. Я впечатлён болельщиками и залом и уверен, что российскому баскетболу нужна организация такого высокого уровня.

Сегодня была тяжёлая игра. Последнее время мы двигались в непростом расписании. Нам было очень приятно победить такую серьёзную команду. Сегодня мы бросали с не самым хорошим процентом, однако контролировали ход игры. В какой-то момент «Уралмаш» позволил нам оторваться, это и привело к нашей победе. Хочу поздравить противника с достойной игрой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге ЦСКА одержал победу над местным «Уралмашем» со счётом 77:70.

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