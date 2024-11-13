Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выездную победу над «Уралмашем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после уверенной победы своей команды в выездном матче с екатеринбургским «Уралмашем» в рамках Единой лиги.

«Прежде чем говорить об игре, скажу, что я впервые играл против «Уралмаша» в Екатеринбурге. Я впечатлён болельщиками и залом и уверен, что российскому баскетболу нужна организация такого высокого уровня.

Сегодня была тяжёлая игра. Последнее время мы двигались в непростом расписании. Нам было очень приятно победить такую серьёзную команду. Сегодня мы бросали с не самым хорошим процентом, однако контролировали ход игры. В какой-то момент «Уралмаш» позволил нам оторваться, это и привело к нашей победе. Хочу поздравить противника с достойной игрой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге ЦСКА одержал победу над местным «Уралмашем» со счётом 77:70.