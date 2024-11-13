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Крёстная сестра Стефена Карри стала моделью Sports Illustrated

Крёстная сестра Стефена Карри стала моделью Sports Illustrated
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Кэмерон Бринк, игрок WNBA и крёстная сестра разыгрывающего и лидера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, стала моделью Sports Illustrated Swimsuit.

Фото нападающей «Лос-Анджелес Спаркс» будут представлены в выпуске журнала Sports Illustrated Swimsuit от 12 ноября 2025 года. На них 22-летняя Бринк будет изображена в белом бикини во время фотосессии в Бока-Ратоне (Флорида, США).

Бринк в среднем набирала 7,5 очка и делала 5,3 подбора в своих первых 15 играх WNBA, прежде чем в июне получила разрыв передней крестообразной связки, из-за чего досрочно завершила сезон. Кэмерон была выбрана Sparks под вторым номером на драфте WNBA в начале этого года.

Бринк также представляла Соединённые Штаты на чемпионате мира по баскетболу 3x3 2023 года в Австрии, где выиграла золото вместе с Сьеррой Бердик, Линней Харпер и Хейли ван Лит и стала MVP турнира.

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