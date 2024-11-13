«Пари НН» победил «Астану» в рамках Единой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Пари НН» и БК «Астана». Встреча закончилась со счётом 87:69 (23:19, 20:18, 25:14, 19:18) в пользу хозяев площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 69
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Наталл - 15, Хоменко - 14, Зоткин - 13, Антипов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 8, Хвостов - 7, Бабурин - 7, Ганькевич - 2, Чадов - 2, Захаров
Астана: Утоми - 15, Смит - 12, Майдекин - 11, Сарсенгалиев - 10, Походяев - 8, Оразбеков - 7, Мурзагалиев - 3, Айткали - 3, Щербак, Десятников, Исаенко
Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Зак Наталл. На его счету 15 очков, а также два подбора. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Даниэль Утоми. Он набрал 15 очков, сделал два подбора и одну передачу.
В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 17 ноября на выезде сыграет с «Уралмашем». «Астана» 16 ноября встретится также на выезде с московским ЦСКА.
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