Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари НН» победил «Астану» в рамках Единой лиги

«Пари НН» победил «Астану» в рамках Единой лиги
Комментарии

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Пари НН» и БК «Астана». Встреча закончилась со счётом 87:69 (23:19, 20:18, 25:14, 19:18) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 69
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Наталл - 15, Хоменко - 14, Зоткин - 13, Антипов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 8, Хвостов - 7, Бабурин - 7, Ганькевич - 2, Чадов - 2, Захаров
Астана: Утоми - 15, Смит - 12, Майдекин - 11, Сарсенгалиев - 10, Походяев - 8, Оразбеков - 7, Мурзагалиев - 3, Айткали - 3, Щербак, Десятников, Исаенко

Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Зак Наталл. На его счету 15 очков, а также два подбора. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Даниэль Утоми. Он набрал 15 очков, сделал два подбора и одну передачу.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 17 ноября на выезде сыграет с «Уралмашем». «Астана» 16 ноября встретится также на выезде с московским ЦСКА.

Материалы по теме
«Уралмаш» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android