«Пари НН» победил «Астану» в рамках Единой лиги

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Пари НН» и БК «Астана». Встреча закончилась со счётом 87:69 (23:19, 20:18, 25:14, 19:18) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Зак Наталл. На его счету 15 очков, а также два подбора. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Даниэль Утоми. Он набрал 15 очков, сделал два подбора и одну передачу.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 17 ноября на выезде сыграет с «Уралмашем». «Астана» 16 ноября встретится также на выезде с московским ЦСКА.