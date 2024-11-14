Баскетболист «Пармы» Хэмилтон сравнил Единую лигу с европейскими чемпионатами

Защитник «Пармы» Алекс Хэмилтон сравнил Единую лигу ВТБ с другими европейскими чемпионатами. Ранее он выступал в Турции, Германии, Израиле и Литве.

«Уровень баскетбола здесь, в России, наверное, второй или третий по сложности. Игра в Турции была одной из самых тяжёлых, особенно в тот период, когда я там играл за «Галатасарай». В то время в чемпионате играли две команды из Евролиги, а также были другие клубы из Лиги чемпионов и Еврокубка.

Каждый матч был тяжёлым, и нужно было показывать свою лучшую игру. Лига в Израиле больше похожа на американский баскетбол — быстрый темп, больше свободы в движениях, но не такой физически жёсткий, как здесь, где позволено больше физического контакта.

Например, НБА установило правила, которые поддерживают более свободные движения в игре, как в лиге Израиля, но здесь, в ВТБ, можно больше толкаться, и многое другое», — сказал Хэмилтон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью баскетболиста «Пармы» Алекса Хэмилтона на «Чемпионате».