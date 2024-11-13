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Тренер «Сан-Антонио» Грег Попович приходит в себя после микроинсульта

Тренер «Сан-Антонио» Грег Попович приходит в себя после микроинсульта
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Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио», 75-летний Грег Попович 2 ноября перенёс микроинсульт. По прогнозам врачей, Попович должен будет полностью восстановиться после этого недуга, но никаких сроков не указывается. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Попович почувствовал недомогание перед матчем с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся в ночь со 2 на 3 ноября. Ту выездную игру «Сан-Антонио Спёрс» выиграл со счётом 113:103.

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент Поповича, Митч Джонсон, под руководством которого команда успела сыграть уже пять матчей, одержав победы в двух из них.

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