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22:30 Мск
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Единая лига: результаты матчей 13 ноября

Единая лига: результаты матчей 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло три матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты матчей 13 ноября:

«Енисей» — «Локомотив-Кубань» — 70:73;
«Уралмаш» — ЦСКА — 70:77;
«Пари Нижний Новгород» — «Астана» — 87:69;

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
70 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Балашов - 14, Сандерс - 13, Одиноков - 11, Загретдинов - 8, Долинин - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Герасимов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Сонько, Шлегель
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Миллер - 17, Уэйли - 9, Мартюк - 8, Джонсон - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Ведищев - 3, Емченко - 1, Узинский, Квитковских, Ищенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
70 : 77
ЦСКА
Москва
Уралмаш: О'Брайант - 21, Мартин - 17, Зайцев - 10, Писклов - 9, Белянков - 8, Даглас - 5, Акрамов, Ивлев, Новиков, Балашов, Михеев, Нэльсон
ЦСКА: Джекири - 20, М'Бай - 13, Уэйр - 10, Аврамович - 9, Тримбл - 7, Астапкович - 6, Антонов - 6, Карпенко - 5, Ганькевич - 1, Михайловский, Абдулбасиров, Курбанов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 69
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Наталл - 15, Хоменко - 14, Зоткин - 13, Антипов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 8, Хвостов - 7, Бабурин - 7, Ганькевич - 2, Чадов - 2, Захаров
Астана: Утоми - 15, Смит - 12, Майдекин - 11, Сарсенгалиев - 10, Походяев - 8, Оразбеков - 7, Мурзагалиев - 3, Айткали - 3, Щербак, Десятников, Исаенко

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (12 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (11 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед, три поражения).

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