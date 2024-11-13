Единая лига: результаты матчей 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло три матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты матчей 13 ноября:

«Енисей» — «Локомотив-Кубань» — 70:73;

«Уралмаш» — ЦСКА — 70:77;

«Пари Нижний Новгород» — «Астана» — 87:69;

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (12 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (11 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед, три поражения).