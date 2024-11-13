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Партизан — Барселона, результат матча 13 ноября 2024, счет 79:87, Евролига

«Барселона» с разницей в восемь очков обыграла «Партизан» в матче 9-го тура Евролиги
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В Белграде завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Партизан» и БК «Барселона». Игра закончилась со счётом 87:79 (19:23, 30:12, 21:23, 17:21) в пользу гостей площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кевин Пантер. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и одну результативную передачу. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал защитник Карлик Джонс, на счету которого 17 очков, три подбора и три передачи.

В следующем туре соревнований «Партизан» примет дома «Олимпию» Милан. Встреча состоится 15 ноября. «Барселона» в тот же день примет дома французский БК «Париж».

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