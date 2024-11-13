«Барселона» с разницей в восемь очков обыграла «Партизан» в матче 9-го тура Евролиги

В Белграде завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Партизан» и БК «Барселона». Игра закончилась со счётом 87:79 (19:23, 30:12, 21:23, 17:21) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кевин Пантер. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и одну результативную передачу. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал защитник Карлик Джонс, на счету которого 17 очков, три подбора и три передачи.

В следующем туре соревнований «Партизан» примет дома «Олимпию» Милан. Встреча состоится 15 ноября. «Барселона» в тот же день примет дома французский БК «Париж».