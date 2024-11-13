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Ростислав Вергун ни разу не выигрывал у ЦСКА ни как игрок, ни как тренер

Ростислав Вергун ни разу не выигрывал у ЦСКА ни как игрок, ни как тренер
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого екатеринбургский «Уралмаш» принимал на своей площадке московский ЦСКА. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 77:70 (20:16, 17:17, 20:19, 20:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
70 : 77
ЦСКА
Москва
Уралмаш: О'Брайант - 21, Мартин - 17, Зайцев - 10, Писклов - 9, Белянков - 8, Даглас - 5, Акрамов, Ивлев, Новиков, Балашов, Михеев, Нэльсон
ЦСКА: Джекири - 20, М'Бай - 13, Уэйр - 10, Аврамович - 9, Тримбл - 7, Астапкович - 6, Антонов - 6, Карпенко - 5, Ганькевич - 1, Михайловский, Абдулбасиров, Курбанов

Наставник баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун является единственным главным тренером Единой лиги ВТБ, который участвовал в турнире как игрок. В качестве игрока у Вергуна наибольшее количество матчей – 3 из 12 – против ЦСКА. Во всех трёх он и его команда терпели поражение. В качестве главного тренера команды он провёл 13 игр против ЦСКА, включая сегодняшнюю. Во всех 13 его команда уступала армейцам.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 17 ноября и начнётся в 15:00 мск.

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