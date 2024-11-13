Ростислав Вергун ни разу не выигрывал у ЦСКА ни как игрок, ни как тренер

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого екатеринбургский «Уралмаш» принимал на своей площадке московский ЦСКА. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 77:70 (20:16, 17:17, 20:19, 20:18).

Наставник баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун является единственным главным тренером Единой лиги ВТБ, который участвовал в турнире как игрок. В качестве игрока у Вергуна наибольшее количество матчей – 3 из 12 – против ЦСКА. Во всех трёх он и его команда терпели поражение. В качестве главного тренера команды он провёл 13 игр против ЦСКА, включая сегодняшнюю. Во всех 13 его команда уступала армейцам.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 17 ноября и начнётся в 15:00 мск.