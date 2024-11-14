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Баскетболист «Пармы» Хэмилтон рассказал о недопонимании с главным тренером Пашутиным

Баскетболист «Пармы» Хэмилтон рассказал о недопонимании с главным тренером Пашутиным
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Защитник «Пармы» Алекс Хэмилтон рассказал о работе с главным тренером команды Евгением Пашутиным.

«Когда я только приехал сюда, нам с главным тренером понадобилось время, чтобы привыкнуть друг к другу. Пару раз у нас было недопонимание, но ничего серьёзного — просто мы пытались понять друг друга. Но теперь, когда я здесь провёл какое-то время, у нас появилась связь. Я знаю, что он хочет, и он знает, чего ожидать от меня.

Сейчас, когда я влился в коллектив, мы пытаемся вернуть всех игроков и восстановить состав, и мне кажется, что мы движемся в правильном направлении, несмотря на проигрыши в некоторых играх. Это просто часть процесса.

Евгений Юрьевич работает на полную, так что игрокам сложно не брать с него пример, тренер задаёт темп. Он приходит рано, его можно увидеть до тренировки», — сказал Хэмилтон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью баскетболиста «Пармы» Алекса Хэмилтона на «Чемпионате».
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