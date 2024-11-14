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Алекс Хэмилтон назвал своих кумиров из НБА

Алекс Хэмилтон назвал своих кумиров из НБА
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Защитник «Пармы» Алекс Хэмилтон рассказал, кто был его кумиром в детстве. Баскетболист стал игроком «Пармы» минувшим летом. Ранее он выступал в Турции, Германии, Израиле и Литве.

«Да, у меня был кумир детства. Это были Пенни Хардауэй и Трэйси Макгрейди, когда играли за «Орландо». Позже, когда я стал развивать свою игру, левша Джеймс Харден появился на сцене, и я стал перенимать у него некоторые элементы: евростепы и попытки заработать фолы.

Но, к сожалению, судьи в Единой лиге редко свистят фолы, будто у них и свистков нет вовсе (смеётся). Но да, это мои любимые игроки», — сказал Хэмилтон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью баскетболиста «Пармы» Алекса Хэмилтона на «Чемпионате».
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