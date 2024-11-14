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Еврокубок: результаты матчей 13 ноября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 13 ноября, турнирная таблица
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В среду, 13 ноября, состоялся игровой день 8-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 13 ноября:

«Бешикташ» – «Гран Канария» – 74:76;
У-БТ – «Лиеткабелис» – 100:93;
«Хапоэль» Иерусалим – «Бурк» – 86:77;
«Ратиофарм Ульм» – «Бахчешехир Колежи» – 72:80;
«Умана Рейер» – «Тюрк Телеком» – 75:67;
«Ховентуд» – «Будучность» – 78:72.

Еврокубок . Группа A. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 76
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
100 : 93
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
86 : 77
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа A. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
72 : 80
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
75 : 67
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа A. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
78 : 72
Будучность
Подгорица, Черногория

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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