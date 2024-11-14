Еврокубок: результаты матчей 13 ноября, турнирная таблица

В среду, 13 ноября, состоялся игровой день 8-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 13 ноября:

«Бешикташ» – «Гран Канария» – 74:76;

У-БТ – «Лиеткабелис» – 100:93;

«Хапоэль» Иерусалим – «Бурк» – 86:77;

«Ратиофарм Ульм» – «Бахчешехир Колежи» – 72:80;

«Умана Рейер» – «Тюрк Телеком» – 75:67;

«Ховентуд» – «Будучность» – 78:72.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».