Результаты игрового дня Евролиги 13 ноября, турнирная таблица
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В среду, 13 ноября, состоялся игровой день 9-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 13 ноября:
«Партизан» – «Барселона» – 79:87;
«Париж» – «Жальгирис» – 83:77.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
83 : 77
Жальгирис
Каунас, Литва
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
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