Результаты игрового дня Евролиги 13 ноября, турнирная таблица

В среду, 13 ноября, состоялся игровой день 9-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 13 ноября:

«Партизан» – «Барселона» – 79:87;

«Париж» – «Жальгирис» – 83:77.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.