Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня Евролиги 13 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 13 ноября, турнирная таблица
Комментарии

В среду, 13 ноября, состоялся игровой день 9-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 13 ноября:

«Партизан» – «Барселона» – 79:87;
«Париж» – «Жальгирис» – 83:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
79 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
83 : 77
Жальгирис
Каунас, Литва
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

Материалы по теме
«Барселона» с разницей в восемь очков обыграла «Партизан» в матче 9-го тура Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android