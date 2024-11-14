Владимир Дёмин рассказал, каким образом система «Реала» влияет на успехи Егора в NCAA

В прошлом «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского защитника Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, высказался о том, как система мадридского «Реала» повлияла на его сына.

«Большое счастье, что он прошёл школу «Реала», оказался в нужное время в нужном месте. Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнёры. Всё совпало. Поэтому сейчас он так уверенно смотрится в NCAA, где на матчи его команды приходят по 20 000 болельщиков.

В первую очередь это школа «Реала». Большие традиции, много сложных игр и финалов, где он был на первых ролях, где от него зависел результат. Это большой бонус, который у него есть», — приводит слова Дёмина «Известия».

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