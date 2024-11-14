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Владимир Дёмин рассказал, каким образом система «Реала» влияет на успехи Егора в NCAA

Владимир Дёмин рассказал, каким образом система «Реала» влияет на успехи Егора в NCAA
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В прошлом «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского защитника Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, высказался о том, как система мадридского «Реала» повлияла на его сына.

«Большое счастье, что он прошёл школу «Реала», оказался в нужное время в нужном месте. Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнёры. Всё совпало. Поэтому сейчас он так уверенно смотрится в NCAA, где на матчи его команды приходят по 20 000 болельщиков.

В первую очередь это школа «Реала». Большие традиции, много сложных игр и финалов, где он был на первых ролях, где от него зависел результат. Это большой бонус, который у него есть», — приводит слова Дёмина «Известия».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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