Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Егора Дёмина: обычно в NCAA на позиции первого номера играют быстрые темнокожие парни

Отец Егора Дёмина: обычно в NCAA на позиции первого номера играют быстрые темнокожие парни
Аудио-версия:
Комментарии

В прошлом «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского защитника Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, прокомментировал позицию своего сына в составе своей команды.

«Обычно в NCAA на позиции первого номера играют быстрые, атлетичные темнокожие парни. Это стандартная история для любой команды NCAA. Редко увидишь большого игрока на задней линии.

И мы переживали, что может возникнуть ситуация, когда его задвинут на другую позицию. Но первые официальные игры показали, что никаких вопросов относительно его позиции не стоит. Он полностью управляет командой, вся игра выстроена вокруг него.

Все пик-н-роллы, все комбинации сделаны таким образом, чтобы он со своим размером, своими возможностями создавал ситуацию для атаки. То есть модель тренера выстроена под конкретного игрока. Это очевидно», — приводит слова Дёмина «Известия».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android