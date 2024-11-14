Отец Егора Дёмина: обычно в NCAA на позиции первого номера играют быстрые темнокожие парни

В прошлом «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского защитника Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, прокомментировал позицию своего сына в составе своей команды.

«Обычно в NCAA на позиции первого номера играют быстрые, атлетичные темнокожие парни. Это стандартная история для любой команды NCAA. Редко увидишь большого игрока на задней линии.

И мы переживали, что может возникнуть ситуация, когда его задвинут на другую позицию. Но первые официальные игры показали, что никаких вопросов относительно его позиции не стоит. Он полностью управляет командой, вся игра выстроена вокруг него.

Все пик-н-роллы, все комбинации сделаны таким образом, чтобы он со своим размером, своими возможностями создавал ситуацию для атаки. То есть модель тренера выстроена под конкретного игрока. Это очевидно», — приводит слова Дёмина «Известия».

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