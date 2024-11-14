Известный портал опубликовал прогноз на драфт НБА 2025 года, включив Дёмина в топ-5

Североамериканский сайт No Ceilings, который специализируется на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обнародовал прогноз к предстоящему драфту НБА. Примечательно, что российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин оказался на пятом месте.

В списке также находятся:

Купер Флэгг — «Дьюк». Эйс Бэйли — Ратгерский университет. Дилан Харпер — Ратгерский университет. Ви Джей Эджкомб — Бэйлорский университет. Егор Дёмин — BYU.

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