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Известный портал опубликовал прогноз на драфт НБА 2025 года, включив Дёмина в топ-5

Известный портал опубликовал прогноз на драфт НБА 2025 года, включив Дёмина в топ-5
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Североамериканский сайт No Ceilings, который специализируется на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обнародовал прогноз к предстоящему драфту НБА. Примечательно, что российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин оказался на пятом месте.

В списке также находятся:

  1. Купер Флэгг — «Дьюк».
  2. Эйс Бэйли — Ратгерский университет.
  3. Дилан Харпер — Ратгерский университет.
  4. Ви Джей Эджкомб — Бэйлорский университет.
  5. Егор Дёмин — BYU.
Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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