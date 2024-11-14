Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скотти Пиппен-младший — о матче с «Лейкерс»: я определённо отметил это событие в календаре

Скотти Пиппен-младший — о матче с «Лейкерс»: я определённо отметил это событие в календаре
Комментарии

Защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший высказался о предстоящем матче в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится сегодня, 14 ноября, в 6:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я определённо отметил это событие в календаре. Но подойду к нему так же, как к любому другому матчу. Я выйду на площадку и буду играть активно, предоставив игре развиваться естественным образом», — приводит слова Пиппена-младшего Sportskeeda.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

А ведь младший играл за «Лейкерс»:
Учись, Бронни! Сын легенды НБА сыграл как звезда и сообразил трипл-дабл
Учись, Бронни! Сын легенды НБА сыграл как звезда и сообразил трипл-дабл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android