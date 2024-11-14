Скотти Пиппен-младший — о матче с «Лейкерс»: я определённо отметил это событие в календаре

Защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший высказался о предстоящем матче в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится сегодня, 14 ноября, в 6:00 мск.

«Я определённо отметил это событие в календаре. Но подойду к нему так же, как к любому другому матчу. Я выйду на площадку и буду играть активно, предоставив игре развиваться естественным образом», — приводит слова Пиппена-младшего Sportskeeda.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.