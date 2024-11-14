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В ESPN объяснили, почему «Майами» не предпримет попытки улучшить состав через обмены

В ESPN объяснили, почему «Майами» не предпримет попытки улучшить состав через обмены
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В одном из недавних материалов известный спортивный сайт ESPN озвучил причины, по которым руководство «Майами Хит» не планирует активно искать возможности для улучшения состава через обмены.

«Учитывая очень снисходительный характер Восточной конференции, не стоит ожидать, что «Майами» предпримет какие-либо ранние шаги. Перед началом сезона «Хит» стремились оценить свой состав, а затем принять решения на основе полученных данных. Этот подход остается неизменным», — сказано в статье.

Отметим, что на данный момент «Майами» занимает в Восточной конференции девятое место, имея в своём распоряжении четыре победи при шести поражениях.

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