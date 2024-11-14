Дёмин занимает 2-е место в рейтинге участников драфта НБА 2025 года по версии NBADraft.net

Известный североамериканский сайт NBADraft.net, который специализируется на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обновил свой рейтинг к будущему драфту.

Так, форвард Дьюкского университета Купер Флэгг занимает первое место в рейтинге. На втором месте находится российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин. Третью позицию занимает Эйс Бэйли из Ратгерского университета.

Позиция Егора Дёмина к драфту НБА 2025 года — NBADraft.net Фото: Скриншот

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.