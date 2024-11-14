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Инсайдер конкретизировал позицию «Милуоки» по обмену Янниса Адетокунбо

Инсайдер конкретизировал позицию «Милуоки» по обмену Янниса Адетокунбо
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу сообщений о том, что руководство «Милуоки Бакс» в будущем сможет обменять тяжёлого форварда и лидера команды Янниса Адетокунбо.

«На данный момент «Милуоки Бакс» дал понять, что не собираются ничего менять с Яннисом, и сам Яннис тоже ничего не комментировал. Поэтому сейчас это всё лишь спекуляции и домыслы», — заявил Уиндхорст во время подкаста The Hoop Collective.

В текущем регулярном сезоне Адетокунбо принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 11,9 подбора и 5,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,6, трёхочковых — 14,3.

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