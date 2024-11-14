Кендрик Перкинс сделал категоричное заявление относительно Зайона Уильямсона

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Нам стоит начать называть Зайона Уильямсона «отдыхающим», потому что он ничем не лучше. Если вы стремитесь к чемпионству, то Зайон не может быть лицом вашей команды и первым игроком, потому что он постоянно отсутствует из-за травм», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Countdown.

В текущем регулярном сезоне Уильямсон принял участие в шести матчах, набирая в среднем 22,7 очка, восемь подборов и 5,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,2, трёхочковых — 33,3.