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Яннис Адетокунбо за первую четверть набрал в 11 раз больше очков, чем все игроки «Милуоки»

Яннис Адетокунбо за первую четверть набрал в 11 раз больше очков, чем все игроки «Милуоки»
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло — 48:35 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
3-я четверть
64 : 77
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Лопес, Принс, Роббинс, Умуде, Грин, Смит, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Холланд, Дюрен, Каннингем, Бисли, Рид, Харрис, Суидер, Мур, Дженкинс, Сассер, Стюарт, Уильямс

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо записал на свой счёт 22 очка в первой четверти. Интересно, что это в 11 раз больше, чем суммарный результат всех остальных игроков «Бакс», который составил всего два очка.

Отметим, что в текущем регулярном сезоне Адетокунбо принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 11,9 подбора и 5,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,6, трёхочковых — 14,3.

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