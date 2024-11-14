Яннис Адетокунбо за первую четверть набрал в 11 раз больше очков, чем все игроки «Милуоки»

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло — 48:35 в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо записал на свой счёт 22 очка в первой четверти. Интересно, что это в 11 раз больше, чем суммарный результат всех остальных игроков «Бакс», который составил всего два очка.

Отметим, что в текущем регулярном сезоне Адетокунбо принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 11,9 подбора и 5,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,6, трёхочковых — 14,3.