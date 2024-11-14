Виктор Вембаньяма за первые 14 минут матча набрал 24 очка

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 67:67.

Примечательно, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма за 14 минут, проведённых на площадке, отметился 24 набранными очками. Более того, Вембаньяма реализовал четыре трёхочковых броска из 10 попыток.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.