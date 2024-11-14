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Виктор Вембаньяма за первые 14 минут матча набрал 24 очка

Виктор Вембаньяма за первые 14 минут матча набрал 24 очка
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 67:67.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
3-я четверть
93 : 85
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон, Вембаньяма, Пол, Касл, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Сиссоко, Бэсси, Шампани, Барнс, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Кулибали, Дэвис, Болдуин Мл., Каррингтон, Шампани, Пул, Гилл, Валанчюнас, Джордж, Батлер, Сарр, Холмс, Кисперт, Кузма, Багли III

Примечательно, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма за 14 минут, проведённых на площадке, отметился 24 набранными очками. Более того, Вембаньяма реализовал четыре трёхочковых броска из 10 попыток.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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