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Филадельфия Сиксерс — Кливленд Кавальерс, результат матча 14 ноября 2024, счет 106:114, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Кливленд» победил «Филадельфию» и выиграл 13-й матч со старта сезона НБА подряд
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В ночь с 13 на 14 ноября мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубом «Филадельфия Сиксерс» и лидером лиги «Кливленд Кавальерс». Гости продлили свою победную серию, выиграв встречу со счётом 114:106.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 34, Убре - 20, Мартин - 18, Джексон - 13, Ябуселе - 10, Гордон - 7, Бона - 4, Мартин, Лоури, Даутин, Каунсил, Эдвардс, Киньонес
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 23, Мобли - 14, Аллен - 11, Окоро - 9, Джером - 8, Ньянг - 8, ЛеВерт - 7, Уэйд - 6, Портер - 3, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс

Два игрока в составе «Кавальерс» оформили дабл-даблы — Донован Митчелл (23 очка, 13 подборов и девять передач) и Джаррет Аллен (11 очков, 12 подборов и одна передача).Также дабл-дабл на счету Джареда МакКейна («Филадельфия») — 34 очка, два подбора и 10 ассистов.

Для «Кливленда» эта победа стала 13-й подряд со старта сезона, «Кавальерс» остаются единственной командой, которая ещё не потерпела в текущем розыгрыше НБА ни одного поражения.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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