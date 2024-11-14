«Кливленд» победил «Филадельфию» и выиграл 13-й матч со старта сезона НБА подряд

В ночь с 13 на 14 ноября мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубом «Филадельфия Сиксерс» и лидером лиги «Кливленд Кавальерс». Гости продлили свою победную серию, выиграв встречу со счётом 114:106.

Два игрока в составе «Кавальерс» оформили дабл-даблы — Донован Митчелл (23 очка, 13 подборов и девять передач) и Джаррет Аллен (11 очков, 12 подборов и одна передача).Также дабл-дабл на счету Джареда МакКейна («Филадельфия») — 34 очка, два подбора и 10 ассистов.

Для «Кливленда» эта победа стала 13-й подряд со старта сезона, «Кавальерс» остаются единственной командой, которая ещё не потерпела в текущем розыгрыше НБА ни одного поражения.