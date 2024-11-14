«Трудно отказаться». Дрэймонд Грин рассказал, как Леброн однажды помог ему своим советом

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отговорил его не переходить в «Мемфис Гриззлиз» в 2023 году.

Лучший совет, который он мне дал, был в тот момент, когда я думал, уходить ли из «Уорриорз» или переходить в «Гриззлиз». Мы сидели вместе, и я вёл телефонные разговоры по этому поводу. Я спросил его: «Леброн, что бы ты сделал?» У меня было предложение от «Мемфиса»: трехлетний контракт на $ 105 млн, в то время как я подписал четырехлетний на $ 100 млн с «Уорриорз».

Разница в деньгах была значительной, к тому же в Теннесси нет подоходного налога. Я говорил с Леброном об этом, и он сказал, что трудно отказаться от таких денег, но постоянно возвращался к тому, что «Голден Стэйт» значит для меня и всему, что я там достиг. В конце концов, его совет был примерно таким: «Ты сделал там что-то по-настоящему особенное.

У тебя есть возможность продолжать это и дальше, так зачем спешить? Ты можешь перейти в «Мемфис» и добиться там успехов, возможно, стать недостающим элементом для их команды. Но будет ли это так же значимо, как то, что вы сделали вместе с [«Уорриорз»]?», — сказал Грин во время шоу The Warner House.