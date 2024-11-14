Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в истории НБА по трёхочковым броскам

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло — 102:85 в пользу домашней команды.

Сейчас на счету центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы семь реализованных трёхочковых бросков. Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Вембаньяма стал первым центровым в истории лиги, который за три игры подряд смог забросить более пяти трёхочковых.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.