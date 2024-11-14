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Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в истории НБА по трёхочковым броскам

Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в истории НБА по трёхочковым броскам
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло — 102:85 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 130
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 50, Васселл - 17, Шампани - 12, Касл - 10, Уэсли - 10, Барнс - 10, Пол - 9, Джонсон - 8, Брэнэм - 8, Коллинс - 5, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Пул - 42, Кисперт - 19, Валанчюнас - 16, Каррингтон - 13, Джордж - 12, Сарр - 12, Кузма - 10, Кулибали - 6, Дэвис, Болдуин Мл., Шампани, Гилл, Батлер, Холмс, Багли III

Сейчас на счету центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы семь реализованных трёхочковых бросков. Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Вембаньяма стал первым центровым в истории лиги, который за три игры подряд смог забросить более пяти трёхочковых.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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