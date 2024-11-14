Университетская команда Дёмина громит соперника с разницей в 25 очков, у Егора — «9+3»

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает университет Квинса. На момент написания новости счёт на табло — 51:26 в пользу домашней команды.

По итогам первой половины встречи российский защитник BYU Егор Дёмин записал на свой счёт девять набранных очков (4 из 6 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), три результативные передачи, один подбор и столько же перехватов.

Отметим, что Егор провёл за BYU два полноценных матча. В игре с «Центральным Арканзасом» защитник набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

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