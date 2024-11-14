Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Университетская команда Дёмина громит соперника с разницей в 25 очков, у Егора — «9+3»

Университетская команда Дёмина громит соперника с разницей в 25 очков, у Егора — «9+3»
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает университет Квинса. На момент написания новости счёт на табло — 51:26 в пользу домашней команды.

По итогам первой половины встречи российский защитник BYU Егор Дёмин записал на свой счёт девять набранных очков (4 из 6 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), три результативные передачи, один подбор и столько же перехватов.

Отметим, что Егор провёл за BYU два полноценных матча. В игре с «Центральным Арканзасом» защитник набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android