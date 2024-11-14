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Сан-Антонио Спёрс — Вашингтон Уизардс, результат матча 14 ноября 2024, счет 139:130, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Рекордные 50 очков Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Вашингтоном»
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В ночь с 13 на 14 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 139:130.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 130
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 50, Васселл - 17, Шампани - 12, Касл - 10, Уэсли - 10, Барнс - 10, Пол - 9, Джонсон - 8, Брэнэм - 8, Коллинс - 5, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Пул - 42, Кисперт - 19, Валанчюнас - 16, Каррингтон - 13, Джордж - 12, Сарр - 12, Кузма - 10, Кулибали - 6, Дэвис, Болдуин Мл., Шампани, Гилл, Батлер, Холмс, Багли III

Самым результативным игроком матча стал 20-летний французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, набравший 50 очков, которые помогли ему установить новый рекорд в истории НБА. Также на его счету шесть подборов и два результативных паса.

«Спёрс» одержали шесть побед в 12 матчах и поднялись на десятое место Запада — в зону плей-ин. «Вашингтон» проиграл шестую встречу подряд и с двумя победами в 10 играх занимает 13-ю строчку в таблице Востока.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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