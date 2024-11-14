Рекордные 50 очков Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Вашингтоном»

В ночь с 13 на 14 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 139:130.

Самым результативным игроком матча стал 20-летний французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, набравший 50 очков, которые помогли ему установить новый рекорд в истории НБА. Также на его счету шесть подборов и два результативных паса.

«Спёрс» одержали шесть побед в 12 матчах и поднялись на десятое место Запада — в зону плей-ин. «Вашингтон» проиграл шестую встречу подряд и с двумя победами в 10 играх занимает 13-ю строчку в таблице Востока.