Виктор Вембаньяма стал автором исторического рекорда, набрав минимум 50 очков в матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло — 124:114 в пользу домашней команды.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма по ходу встречи достиг отметки в 50 набранных очков. Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Вембаньяма стал самым молодым центровым в истории лиги с 50+ очками за матч.

Отметим, что на данный момент Виктору 20 лет 315 дней. В среднем за текущий сезон центровой набирает 19,7 очка, 10,5 подбора и 2,7 результативной передачи. Для Вембаньямы это второй сезон в НБА.