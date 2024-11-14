Центровой «Детройта» Стюарт грубо нарушил правила, повалив на паркет Янниса Адетокунбо

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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло — 106:104 в пользу гостевой команды.

В концовке третьей четверти центровой «Детройта» Айзея Стюарт под кольцом грубо нарушил правила на тяжёлом форварде и лидере «Милуоки» Яннисе Адетокунбо. Как итог, Стюарт досрочно завершил встречу из-за удаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.