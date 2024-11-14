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Центровой «Детройта» Стюарт грубо нарушил правила, повалив на паркет Янниса Адетокунбо

Центровой «Детройта» Стюарт грубо нарушил правила, повалив на паркет Янниса Адетокунбо
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло — 106:104 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 120
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 59, Лопес - 29, Принс - 15, Трент-мл. - 11, Коннотон - 6, Джексон - 4, Грин - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 26, Холланд - 11, Сассер - 11, Харрис - 10, Дюрен - 9, Мур - 9, Стюарт - 9, Рид, Суидер, Дженкинс, Уильямс

В концовке третьей четверти центровой «Детройта» Айзея Стюарт под кольцом грубо нарушил правила на тяжёлом форварде и лидере «Милуоки» Яннисе Адетокунбо. Как итог, Стюарт досрочно завершил встречу из-за удаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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