Команда Дёмина разгромила соперника с разницей в 44 очка в NCAA, Егор набрал 14 очков

Сегодня, 14 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал университет Квинса. Игра завершилась со счётом 99:55 в пользу домашней команды.

Российский разыгрывающий BYU Егор Дёмин отметился 14 набранными очками, реализовав шесть бросков из девяти попыток. Более того, на счету 18-летнего баскетболиста пять результативных передач, три подбора и два перехвата.

Отметим, что ранее Дёмин признавался лучшим новичком по итогам прошедшей недели в конференции Big 12. Университет Бригама Янга на старте сезона имеет в своём активе три победы — без поражений.

Следующая игра команды Егора пройдёт 16 ноября в 23:00 мск, BYU предстоит встретиться с университетом Айдахо, который располагается в городе Москоу (штат Айдахо).

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