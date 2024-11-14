«Милуоки» обыграл в овертайме «Детройт» благодаря 59-очковому дабл-даблу Адетокунбо

В ночь с 13 на 14 ноября мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 127:120 OT.

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 59 очков и оформил дабл-дабл, добавив к ним 14 подборов и семь результативных передач.

«Бакс» с четырьмя победами в 12 матчах находятся на 12-м месте в Восточной конференции. «Детройт» с пятью выигрышами из 13 возможных занимает в этой же таблице десятую строчку.