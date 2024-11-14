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Милуоки Бакс — Детройт Пистонс, результат матча 14 ноября 2024, счет 127:120 OT, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Милуоки» обыграл в овертайме «Детройт» благодаря 59-очковому дабл-даблу Адетокунбо
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В ночь с 13 на 14 ноября мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 127:120 OT.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 120
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 59, Лопес - 29, Принс - 15, Трент-мл. - 11, Коннотон - 6, Джексон - 4, Грин - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 26, Холланд - 11, Сассер - 11, Харрис - 10, Дюрен - 9, Мур - 9, Стюарт - 9, Рид, Суидер, Дженкинс, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 59 очков и оформил дабл-дабл, добавив к ним 14 подборов и семь результативных передач.

«Бакс» с четырьмя победами в 12 матчах находятся на 12-м месте в Восточной конференции. «Детройт» с пятью выигрышами из 13 возможных занимает в этой же таблице десятую строчку.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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