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Все результаты игрового дня НБА 14 ноября, рекорд Виктора Вембаньямы, 59 очков Янниса Адетокунбо, рекорд Леброна Джеймса

Результаты игрового дня НБА 14 ноября: исторический рекорд Вембаньямы, достижение Леброна
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В ночь с 13 на 14 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 14 ноября

  • «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 127:120 ОТ.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 139: 130.
  • «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:103.
  • «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 114:139.
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:88.
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:114.
  • «Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 123:124.
  • «Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 94:90.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» — матч продолжается.
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — матч продолжается.
  • «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — матч продолжается.

Самым результативным игроком дня стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 59 очков и оформил дабл-дабл, добавив к ним 14 подборов. Кроме того, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма по ходу встречи достиг отметки в 50 набранных очков, установив историческое достижение, став самым молодым центровым в истории лиги с подобным показателем за матч. Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счёт очередной трипл-дабл, ставший для 39-летнего баскетболиста третьим подряд. Таким образом, звёздный баскетболист установил новый рекорд НБА как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в трёх матчах подряд.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 120
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 59, Лопес - 29, Принс - 15, Трент-мл. - 11, Коннотон - 6, Джексон - 4, Грин - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 26, Холланд - 11, Сассер - 11, Харрис - 10, Дюрен - 9, Мур - 9, Стюарт - 9, Рид, Суидер, Дженкинс, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 130
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 50, Васселл - 17, Шампани - 12, Касл - 10, Уэсли - 10, Барнс - 10, Пол - 9, Джонсон - 8, Брэнэм - 8, Коллинс - 5, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Пул - 42, Кисперт - 19, Валанчюнас - 16, Каррингтон - 13, Джордж - 12, Сарр - 12, Кузма - 10, Кулибали - 6, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Шампани, Гилл, Холмс, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Томпсон - 18, Исон - 18, Ванвлит - 15, Брукс - 15, Шенгюн - 13, Смит II - 5, Ландейл - 4, Шеппард - 2, Холидей, Тэйт, Грин, Маквей
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 19, Мэнн - 14, Пауэлл - 13, Данн - 11, Джонс - 11, Миллер - 8, Зубац - 8, Коффи - 7, Хиланд - 5, Браун - 4, Батюм - 3, Джонс, Портер
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 139
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Уильямс - 23, Томас - 17, Шрёдер - 16, Джонсон - 12, Уилсон - 11, Джонсон - 9, Клауни - 9, Милтон - 8, Мартин - 6, Клэкстон - 3, Миллер-Уайтхэд, Цуй, Мартин
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Притчард - 23, Холидэй - 16, Хозер - 12, Уайт - 9, Корнет - 8, Кета - 8, Уолш - 3, Петерсон, Тиллман, Хорфорд, Спрингер
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 88
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 31, Гилджес-Александер - 29, Дорт - 11, Уиггинс - 10, Уильямс - 7, Митчелл - 6, Уоллес - 5, Флаглер - 3, Джонс - 2, Дженг - 2, Джо, Леонс, Дука
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 18, Мёрфи - 14, Кэйн - 11, Мисси - 10, Бостон - 8, Ноуэлл - 8, Ривз - 6, Джемисон - 6, Робинсон-Эрл - 5, Грин - 2, Тайс, Хоукинс
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 34, Убре - 20, Мартин - 18, Джексон - 13, Ябуселе - 10, Гордон - 7, Бона - 4, Мартин, Лоури, Даутин, Каунсил, Эдвардс, Киньонес
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 23, Мобли - 14, Аллен - 11, Окоро - 9, Джером - 8, Ньянг - 8, ЛеВерт - 7, Уэйд - 6, Портер - 3, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 124
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Таунс - 46, Брансон - 24, Бриджес - 20, Ануноби - 14, Пэйн - 11, Харт - 6, Макбрайд - 2, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти
Чикаго Буллз: Лавин - 31, Уайт - 22, Вучевич - 19, Уильямс - 18, Досунму - 16, Гидди - 5, Филлипс - 5, Бузелис - 4, Терри - 4, Картер, Смит, Крэйг, Саного, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 90
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Битадзе - 12, Колдуэлл-Поуп - 10, Вагнер - 10, Айзек - 8, Саггс - 8, Блэк - 6, Ховард - 6, Да Силва - 3, Энтони - 2, Хьюстан, Маккланг, Джозеф, Куин, Харрис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Матурин - 23, Тёрнер - 11, Халибёртон - 9, Фёрфи - 7, Шиппард - 5, Уокер - 4, Макконнелл - 4, Топпин - 2, Фриман, Джонсон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
125 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Колоко, Кристи, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Траоре
Мемфис Гриззлиз: Уэллс, Пиппен Мл., Ларэвиа, Альдама, Каслтон, Кеннард, Джексон, Иди, Кавамура, Хафф, Смарт, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 98
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 33, Клингэн - 17, Бэнтон - 13, Хендерсон - 11, Камара - 11, Грант - 8, Авдия - 7, Мюррэй - 6, Макгауэнс, Минайя, Рупер, Рит, Уокер, Мур
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Рэндл - 20, Рид - 15, Александер-Уолкер - 13, Гобер - 12, Макдэниелс - 7, Диллингэм - 3, Дивинченцо - 2, Майнотт - 2, Шеннон, Инглс, Дозьер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 104
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Хаертер - 22, Мюррэй - 17, Лайлз - 13, Маклафлин - 11, Сабонис - 11, Эллис - 9, Джонс - 5, Джонс - 4, Лень - 4, Дерозан - 2, Макдермотт, Джонс
Финикс Санз: Окоги - 25, Букер - 18, Данн - 10, Джонс - 10, Моррис - 10, Вашингтон Мл. - 8, О'Нил - 5, Бол - 5, Игодаро - 4, Ли - 4, Нуркич - 3, Bridges - 1, Пламли - 1
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Странное видео с участием бывшего игрока НБА:

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