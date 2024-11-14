Результаты игрового дня НБА 14 ноября: исторический рекорд Вембаньямы, достижение Леброна

В ночь с 13 на 14 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 14 ноября
- «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 127:120 ОТ.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 139: 130.
- «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:103.
- «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 114:139.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:88.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:114.
- «Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 123:124.
- «Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 94:90.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» — матч продолжается.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — матч продолжается.
- «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — матч продолжается.
Самым результативным игроком дня стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 59 очков и оформил дабл-дабл, добавив к ним 14 подборов. Кроме того, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма по ходу встречи достиг отметки в 50 набранных очков, установив историческое достижение, став самым молодым центровым в истории лиги с подобным показателем за матч. Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счёт очередной трипл-дабл, ставший для 39-летнего баскетболиста третьим подряд. Таким образом, звёздный баскетболист установил новый рекорд НБА как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в трёх матчах подряд.
Странное видео с участием бывшего игрока НБА:
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