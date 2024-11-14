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Видео: лучшие моменты с Егором Дёминым, который набрал 14 очков в матче NCAA

Видео: лучшие моменты с Егором Дёминым, который набрал 14 очков в матче NCAA
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Сегодня, 14 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал университет Квинса. Игра завершилась со счётом 99:55 в пользу домашней команды.

В этом матче российский защитник BYU Егор Дёмин отметился 14 набранными очками, реализовав шесть бросков из девяти попыток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с яркими моментами нашего баскетболиста.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Следующая игра команды Егора пройдёт 16 ноября в (23:00 мск), BYU предстоит встретиться с университетом Айдахо, который располагается в городе Москоу (штат Айдахо).

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